Josef Woschitz ist jetzt der Wirt des Cafés Potoschnig an der Osteinfahrt.

Josef Woschitz und seine Frau Evelin laden ins neu übernommene Café Potoschnig in Grafenstein © Stephan Schild

Ganzjährig gegrillt wird in Grafenstein. Josef Woschitz, der neue Pächter des Café Pototschnig in Grafenstein grillt – nach Voranmeldung – für Gruppen ab zehn Personen. „Wir nutzen den Dachvorsprung vor dem Café. Gegessen wird in der geheizten Stube“, sagt der Grafensteiner, der jetzt sein Lokal nahe der östlichen Ortseinfahrt betreibt.

