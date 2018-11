Ganz schön was los in der Innenstadt von Klagenfurt. Wobei der Glühwein nicht die erste Wahl sein dürfte.

Lust, Freunde zu treffen? Der Alte Platz ruft © Elisabeth Peutz

Glühwein-Opening war gestern, nein, eigentlich am Donnerstag. Seither geht es jedenfalls rund am Alten Platz in Klagenfurt. Kein Wunder, die Temperaturen sind durchaus geeignet für eine kleine Party im Freien.