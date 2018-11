Eine Kellnerin wollte Samstagfrüh Sperrstunde machen. Zwei Gäste gerieten daraufhin in Streit, ein 52-Jähriger schlug einem 57-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt schwere Kopfverletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Weichselbraun

Am Samstag gegen 1.15 Uhr wollte die Kellnerin eines Lokals in der Gemeinde Magdalensberg Sperrstunde machen und bat die zwei Gäste, 52 und 57 Jahre alt, das Lokal zu verlassen. Ohne für sie ersichtlichen Grund gerieten die beiden in Streit, wobei der 52-Jährige seinen älteren Kontrahenten ins Gesicht schlug.