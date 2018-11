Facebook

© APA/Robert Jaeger

Wir liegen weiterhin im Bereich einer milden, südwestlichen Höhenströmung. Diese bringt uns am Sonntag auch außerhalb einiger dicker Nebel- oder Hochnebelbänke zum Teil ein paar dichtere Wolkenfelder, die besonders nach Süden hin in Richtung Karawanken die Sonne auch einmal für etwas längere Zeit verdecken könnten. Ansonsten scheint zwischendurch aber auch öfter die Sonne, vor allem wieder zum Nachmittag hin. Es sollte dabei weitgehend trocken bleiben und die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Finkenstein und in Wernberg auf Werte nahe plus 14 Grad. "Auf den Bergen ist es für die Jahreszeit ebenfalls zu mild und von winterlichen Temperaturen sind wir weit entfernt", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.

Tipp des Tages

Am heutigen Sonntag gedenkt die katholische Kirche des heiligen Martin. Rund um den Martinstag finden in zahlreichen Kärntner Pfarren traditionell Martinsumzüge statt, bei denen Kinder mit selbst gebastelten Laternen durch die abendlichen Straßen ziehen und Martinslieder singen. In Klagenfurt lädt unter anderem das Referat für Stadtpastoral zum großen Martinsumzug ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Benediktinerplatz (Marktplatz). Gemeinsam mit einem heiligen Martin auf einem echten Pferd, geht es zur Domkirche, wo ein Martinsspiel aufgeführt wird. Nach dem gemeinsamen Singen und Beten sind alle zur Agape am Domplatz eingeladen.

Martinsumzüge Klagenfurt. Referat für Stadtpastoral: Heute, 11. 11., 17 Uhr ab Benediktinerplatz (Marktplatz). Umzüge in und um Klagenfurt (eine Auswahl). Don Bosco: 11. 11., 16 Uhr. Krumpendorf: 11. 11., 17.30 Uhr. Wölfnitz: 11. 11., 17 Uhr. Pörtschach am Ulrichsberg: 11. 11., 17 Uhr. Karnburg: 11. 11., 17 Uhr. Ebenthal: 11. 11., 17 Uhr. Klagenfurt-St. Peter: 12. 11., 16.30 Uhr. Viktring-Stein: 12. 11., 17 Uhr. Annabichl: 12. 11., 17 Uhr. Informationen: www.kath-kirche-kaernten.at