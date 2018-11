Facebook

"Raus ins Freie" lautet das Motto am Samstag © Miredi - Fotolia

Wetter

Vorerst gibt es über den Niederungen unseres Land zumeist dichtere Hochnebelfelder, die sich tagsüber aber langsam wieder auflösen sollten. Außerhalb des Nebels scheint häufig die Sonne und nach einer nicht allzu kalten Nacht steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag merklich an und erreichen für die Jahreszeit recht beachtliche Werte. Zum Beispiel sind in Paternion sowie in Nötsch durchaus 13 oder 14 Grad am Nachmittag möglich. Im Laufe des Tages ziehen dann langsam vom Südwesten her einige Wolkenfelder auf. "Die angenehm milden Wetterbedingungen laden vor allem am Nachmittag auch noch zu Wanderungen in den Bergen ein", zeigt sich Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts optimistisch.

Tipp des Tages

Der Zonta Club Wörthersee lädt zum traditionellen Kulturkaffee. Neben der "Förderung schwangerer Frauen und junger Mütter bei ihrem Berufseinstieg" steht die Veranstaltung auch ganz im Zeichen von "100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich". Nach der Eröffnung wird das Projekt "Aktion Leben" durch Erika Brunner vorgestellt. Ein Höhepunkt ist auch die Spendenübergabe an den Verein "aktion leben Kärnten". Musikalisch unterhalten der Solocellist Wilhelm Pflegerl und die Virtuosin Amelie Springer an der Gitarre. Georg Lux und Helmuth Weichselbraun präsentieren dem Publikum ihr Buch "Vergessene Paradiese". Auf dem Programm steht außerdem eine Ausstellung von Hans Hiesberger und ein Glückshafen.

Kulturkaffee Klagenfurt. Europahaus, Festsaal (1. Stock). Heute, 10. November, ab 12 Uhr. www.zonta-woerthersee.at