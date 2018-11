Am Freitag kam es in Klagenfurt zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Der 27-Jährige wurde mit der Rettung ins UKH gebracht.

© Markus Traussnig

Ein 65-jähriger Klagenfurter bog am Freitag um 9.20 Uhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz in Klagenfurt am Wörthersee rechts auf den Rudolfsbahngürtel ab und kollidierte dabei mit einem 27-jährigen in Klagenfurt wohnhaften slowenischen Radfahrer. Der Slowene fuhr auf dem nördlichen Gehsteig und verwendete nicht den auf dem südlichen Gehsteig gekennzeichneten Radweg. Der 27-jährige kam zu Sturz und wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Die Alkotests verliefen negativ.