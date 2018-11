Facebook

Die Jubilarin mit ihren Kindern und Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz © Stadtpresse/Fritz-Glinik

Körperlich geht es ihr dem Alter entsprechend, geistig ist sie noch sehr fit: Adelheid Johum feierte dieser Tage ihren 100. Geburtstag. Die pensionierte Hebamme hat zwei Kinder (Margret Uhl und Hans Kaufmann) sowie drei Enkel und drei Urenkel. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz stattete der Jubilarin einen Besuch ab. "In diesem Alter noch eine so hohe geistige Frische zu haben, ist wirklich etwas ganz Besonderes", sagte Mathiaschitz. "Wenn ich etwas wissen will, frage ich heute noch als Erstes meine Mutter", erzählt Magret die Tochter.