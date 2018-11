Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© WKK/Just

Im traditionsreichen Kurhaus Reichel in der Klagenfurter Innenstadt ist viel in Bewegung: Die ersten der 26 gekündigten Mitarbeiter (beim AMS angemeldet waren ursprünglich 40 Personen) haben den Betrieb verlassen, die letzten müssen vor Weihnachten gehen. Ein vor Kurzem gegründeter Betriebsrat kümmert sich jetzt um die rechtlichen Belange der gekündigten Mitarbeiter und insbesondere um die Kommunikation mit der Eigentümerfamilie Reichel.

Hoffnung auf einen guten Neustart haben alle: Jene Mitarbeiter, die jetzt nach vielen Jahren einen neuen Job suchen müssen genauso wie die im Unternehmen im Moment verbleibenden, wenigen Mitarbeiter und die Eigentümerfamilie.

Ab Jänner ist das Kurhaus ein Wahlinstitut, eine einschneidende Zäsur in der Unternehmensgeschichte. Das Therapie-Angebot (Massage, Fango, Elektro- und Physiotherapie) bleibt zwar unverändert, allerdings müssen Patienten – wie bei einem Wahlarzt – einen Selbstbehalt bezahlen. Wie üblich werden 80 Prozent des Kassentarifs refundiert – wobei dieser nicht sehr hoch ist. Was letztlich für den Einzelnen an Selbstkosten übrig bleibt, hängt von der Therapieart ab. „Derzeit bemühen wir uns bei den Kassen um eine Direktverrechnung“, sagt Mediziner Hellmuth Reichel, der fast 40 Jahre lang das Kurhaus leitete und es 2016 in die Hände seiner drei Töchter gelegt hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.