© Rainer Fuhrmann - Fotolia

In der Nacht auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter durch Aufbrechen von Fenstern in ein Firmengebäude in Moosburg ein. Die Räumlichkeiten zweier Firmen wurden durchsucht und jeweils aus Handkassen Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. In einer der Firmen wurde außerdem der Kaffeeautomat aufgebrochen und daraus Münzen gestoßen. In eine dritte Firma wurde versucht einzubrechen, was den Tätern jedoch misslang. Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.