Die Aktion läuft vom 25. November bis 10. Dezember © Markus Traussnig

Die bekannte Schauspielerin Ursula Strauss ("Schnell ermittelt") stellt sich in den Dienst der guten Sache und unterstützt die UN-Women-Kampagne "Orange the World". "Gewalt an Frauen und Mädchen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben", sagt Strauss. Zwischen 25. November und 10. Dezember werden weltweit bekannte Monumente in Orange erstrahlen. Die Botschaft ist, dass es keine Toleranz für Gewalt an Frauen gibt. Beleuchtet werden etwa die Scala in Mailand oder der Tafelberg in Südafrika. In Kärnten werden unter anderem der Turm auf dem Pyramidenkogel und der Lindwurm in Klagenfurt in Orange erstrahlen. Unter dem Link www.orangetheworld.at werden alle Monumente aufgelistet, die beleuchtet werden.