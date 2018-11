Die kuriosen Auswüchse in der Klagenfurter Parkordnung schreien nach einer Änderung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto: Parkwächter © Kulmer

Es ist eine Groteske, die man sich bildlich vorstellen muss: Man sitzt im Auto und wartet. Die Partnerin ist gerade vom Beifahrersitz aufgesprungen und holt rasch etwas in einem Geschäft ab. Weil man die jahrelangen Warnungen vor dem Feinstaub gehört hat und nicht zum schlechten Teil der Menschheit zählen will, stellt man den Motor ab. Ein Parkscheriff kommt, schaut einem ins Gesicht und stellt ein Strafmandat aus. Diese Groteske kann man modifizieren, man kann warten, bis das Kind aus der Schule komme, oder der ältere Nachbar seinen Arztbesuch beendet hat. Aber der Strafzettel wird immer ausgeteilt. Weil der Motor still steht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.