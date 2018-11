Facebook

Wir befinden uns im Bereich einer Südströmung am Rand eines Hochdruckgebietes über Osteuropa. Deshalb bleibt es weiterhin mild mit einem Mix aus Nebel, Sonne und Wolken. Vor allem über den Niederungen gibt es oft dichte und nicht selten zähe Hochnebelfelder, welche der Sonne erst tagsüber zunehmend Platz machen (z. B. Ferlach, St. Margareten, Moosburg). Der Nebel/Hochnebel könnte so manchem durchaus aufs Gemüt schlagen und depressive Verstimmungen bewirken. Aber das sollte kein großes Problem darstellen, denn abseits der Nebelzonen ist es freundlicher mit mehr Sonnenschein. "Raus aus dem Nebel lautet daher die Devise", schlägt der Wetterfachmann Werner Troger vor. Mit Plusgraden in der Früh und Höchstwerten nahe 15 Grad abseits der Nebelzonen bleibt es für die Jahreszeit eindeutig zu mild.