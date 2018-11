Kleine Zeitung +

HBLA Pitzelstätten 400 Schüler fiebern ihrem Ball entgegen

Buffet, Tischdeko und Damenspende: In Eigenregie stellten die Maturanten der HBLA Pitzelstätten ihren Ball auf die Beine. Getanzt wird Samstagabend in der Messehalle 5 in Klagenfurt.