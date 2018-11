Facebook

Eine ganz miese Nummer hat eine Betrügerin mit einer Klagenfurterin abgezogen. Die Kriminelle rief am Dienstag gegen 12.15 Uhr bei der 83-Jährigen an und gab sich als ihre Schwester aus. Sie sagte der Frau, dass sie ein Grundstück in Slowenien kaufen wolle und dafür dringend 40.000 Euro benötige.