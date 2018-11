Facebook

Die Begegnungszone in Klagenfurt ist schon fast fertig © Klz/Odebrecht

Alle betroffenen Klagenfurter Stadtbusse, die von der Haltestelle „Kardinalplatz“ kommen, fahren bis 14. November eine Umleitung über die Bahnhofstraße – Paulitschgasse – Domplatz zum Heiligengeistplatz. Die Haltestelle „Neuer Platz“ wird in dieser Zeit nicht bedient. Am Freitag, 9. November, kann es am Neuen Platz zu kurzfristigen Anhaltungen und Umleitungen kommen.

Die Bauphase 3 (11.11.2018) wird wie geplant durchgeführt:

Ab 02.00 Uhr werden Vorarbeiten durchgeführt und anschließend asphaltiert. An diesem Tag gibt es eine Totalsperre rund um den Neuen Platz. Die Haltestellen „Feldmarschall-Conrad-Platz“, „Kardinalplatz“, „Domplatz“ und „Neuer Platz“ werden in der 3. Bauphase nicht bedient. Für die Haltestelle „Landesregierung“ stadteinwärts wird im Kreuzungsbereich Viktringer Ring/Kelag Gebäude eine Ersatzhaltestelle errichtet.