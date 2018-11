Facebook

Erfolg für die Kärntner Polizei: Dem Landeskriminalamt Kärnten, der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und dem Stadtpolizeikommando Klagenfurt gelang es, bereits am 29. Oktober ein Dealer-Pärchen zu schnappen. Der Mann wurde in seiner Klagenfurter Wohnung kontrolliert, dabei wurden in seiner Hosentasche und in der Wohnung insgesamt 391 Gramm Heroin gefunden und sichergestellt.