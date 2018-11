Mittwochabend fand in der Stadtgartenzentrale die Abschlussveranstaltung von "Klagenfurt im Blumenschmuck" statt.

Die strahlenden Preisträger mit Gratulanten © Stadtprese/Walter Fritz

Rund 200 Blumenfreunde nahmen in diesem Jahr an der Aktion "Klagenfurt im Blumenschmuck" teil. Mittwochabend fand in der Stadtgartenzentrale die Abschlussveranstaltung mit der Ehrung der Preisträger statt. Insgesamt gab es acht Kategorien.