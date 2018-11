Facebook

Der Verletzte wurde ins UKH Klagenfurt geflogen © KLZ/Traussnig

Ein Mitarbeiter (53) eines Produktionsbetriebes im Bezirk Klagenfurt war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit dem Zuschnitt von Kunststoffteilen an einer Kreissäge beschäftigt. Dabei geriet er mit seiner linken Hand in das laufende Sägeblatt.