Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kulmer

Parksünder werden immer aggressiver. Das lassen sie die 32 Mitarbeiter des Österreichischen Wachdienstes (ÖWD) auch immer stärker spüren. „Wir sind einem gewissen Gefahrenpotenzial ausgesetzt“, sagt Peter Cech, Leiter der Parkraumbewirtschaftung des ÖWD. Bei der Kontrolle auf der Straße, aber auch in der Servicestelle in der Salmstraße in Klagenfurt, der ersten Anlaufstelle für Beschwerden. Auch wenn sich laut Cech 90 Prozent der Autofahrer, die sich über einen Strafzettel beschweren, normal verhalten. „Vor dem Rest müssen wir uns künftig besser schützen“, sagt Cech. Diese kleine Gruppe sorge zunehmend für gefährliche Situationen: Zum einen werde mannoch stärker auf die Ausbildung der Mitarbeiter setzen, zum anderen werde die Servicestelle künftig überwacht werden. Derzeit wird der mögliche Einsatz von technischen Einrichtungen (etwa Videokamera, Alarmsysteme) geprüft. „Wir wollen besser nachvollziehen können, was in der Servicestelle passiert“, sagt Cech. Auslöser für diese geplante Maßnahme ist die Auseinandersetzung eines Mitarbeiters mit einer aufgebrachten Parksünderin gewesen, welche letztlich zur Verurteilung des ÖWD und zum Jobverlust für den Mitarbeiter geführt hatte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.