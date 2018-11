Facebook

Alles bereit für Weihnachten - weitere Dekoration folgt © Elisabeth Peutz

Weihnachten naht mit Riesenschritten. In der Stadt hängt die Dekoration sowieso längst. Auch in der Ostbucht des Wörthersees wirft der Advent seine Schatten voraus. Im Morgennebel ist am Mittwoch am Dach der Schiffsanlegestelle ein Bäumchen montiert worden.