In der Nacht auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Unternehmen ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter durchsuchten die Büroräumlichkeiten © Helmuth Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in die Büroräumlichkeiten eines Klagenfurter Unternehmens ein. Die Täter stahlen daraus Münzgeld in unbekannter Höhe.