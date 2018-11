Ein Brand hat in der Johanneskirche im Klagenfurter Lendhafen einen Sachschaden in Höhe von über 200.000 Euro angerichtet. Jetzt wurde mit Reinigungsarbeiten begonnen.

Derzeit werden im Kircheninneren Reinigungsarbeiten durchgeführt © Kulmer

Nach einem Brand war wochenlang nicht klar, ob die evangelische Johanneskirche im Klagenfurter Lendhafen jemals wieder geöffnet werden kann. Mittlerweile hofft man sogar auf einen raschen Neustart.

Mitte September hatte ein 58-Jähriger im Inneren der Kirche Feuer gelegt, wodurch ein enormer Sachschaden entstanden war. Laut Pfarrer Rainer Gottas wurde dieser von einem Sachverständigen auf über 200.000 Euro geschätzt. Gottas: „Zum Glück wird der Schaden von der Versicherung gedeckt.“ Seit gestern finden im stark verrußten Inneren der Kirche Reinigungsarbeiten statt. Dafür müssen sämtliche Kirchenbänke abgebaut werden, womit bereits begonnen wurde. Eine besondere Herausforderung ist die Renovierung der aus 1800 Pfeifen bestehenden Orgel. „Sie muss komplett gereinigt werden“, sagt Gottas. Die Arbeit wird von einem Orgelbauer vorgenommen. Laut dem Pfarrer werde man in rund zwei Wochen wissen, ob die Kirche eventuell sogar noch vor Weihnachten für die Gläubigen geöffnet werden kann. „Wir hoffen, dass es klappt“, sagt er. In der Zwischenzeit weicht man weiterhin in die Christuskirche nach Welzenegg aus. Der Brandstifter, er hat psychische Probleme, befindet sich in U-Haft.

