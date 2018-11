Wo es die Sonne schafft, durchzudringen, wird es auch am Mittwoch wieder mild. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Am Mittwoch ist mit Nebel und Hochnebel zu rechnen © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Wetter

Die Wetterlage über Europa wird derzeit von zwei ganz entscheidenden Gegenspielern dominiert. In Westeuropa liegt ein ausgeprägtes Tief und auf der anderen Seite haben wir es mit einem Hoch über Osteuropa zu tun. Daraus resultiert eine föhnige Südströmung in den Alpen. Von Süden her drängen weiterhin dichtere Wolken ins Land, zudem halten sich ausgedehntere Hochnebelfelder. Gebietsweise muss auch noch mit Regen gerechnet werden. Vor allem nach Westen hin wird es örtlich regnen, wie beispielsweise im Raum Feistritz. Nach Osten bleibt es dagegen meist trocken und hier sind sogar sonnige Auflockerungen zu erwarten, schwerpunktmäßig im Rosental. "Wo es die Sonne schafft, Nebel und Hochnebel zu durchdringen, ist es ausgesprochen mild", prognostiziert Wetterfachmann Werner Troger. Die Höchstwerte liegen stellenweise merklich über 15 Grad.