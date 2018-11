Die Modekette OVS sperrte nun ihre letzten Filialen in Villach und Klagenfurt.

Die OVS Filiale beim Kika wird geschlossen © KLZ

Erst vor wenigen Monaten eröffnete die Modekette OVS in der Völkermarkter Straße, angrenzend an das Möbelhaus Kika, eine neue Filiale. Demnächst wird diese auch schließen, wie Kunden mitgeteilt wird. Damit ist bald auch der letzte Standort der italienischen Modemarke in Kärnten Geschichte - denn vor wenigen Tagen schloss auch das OVS-Geschäft im Villacher Atrio.