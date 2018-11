Bei Frühlingstemperaturen startet am 8. November die Glühwein-Saison in Klagenfurt.

Bei Frühlingstemperaturen startet am 8. November die Glühwein-Saison in Klagenfurt © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad Celsius sind am kommenden Donnerstag für die Klagenfurter Innenstadt prognostiziert. Wetterverhältnisse, die auch viele noch in die Gastgärten locken würden - und in Klagenfurt haben sie auch die Gelegenheit dazu. Wenngleich nicht so, wie erwartet. Denn am 8. November startet die Glühwein-Saison am Alten Platz. Ab 17 Uhr gibt es vor der Bar Italia Musik mit DJ, außerdem versuchen die Stände heuer Neuerungen zu präsentieren - etwa Ingwer-Glühmost.