Vielleicht sieht man auch heute in Klagenfurt so einen schönen Regenbogen © Leserreporter/Carmen Kemperle

Wetter

Von Süden her gelangen weiterhin recht feuchte und damit zum Teil auch wolkenreiche Luftmassen ins Land. Eines ist daher ziemlich sicher: Es wird für die derzeit vorherrschende Jahreszeit eindeutig zu mild bleiben. "Etwas unsicherer sind die Bewölkungs- und Niederschlagsverhältnisse", sagt Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Zumindest gebietsweise muss mit etwas Regen gerechnet werden. Vor allem nach Westen hin ist die Neigung für Regen erhöht. Das betrifft beispielsweise das Gebiet westlich von Villach. Im Osten bleibt es hingegen trocken. Hier kann lebhafter föhniger Südwind die Wolken sogar etwas auflockern, insbesondere im Rosental und Richtung Keutschach. Die Höchstwerte schaffen stellenweise mehr als 15 Grad.

Tipp des Tages

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zeigt die European Outdoor Film Tour Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoorsport, Abenteuer & Reise. Die Protagonisten, Sportarten und Länder wechseln jährlich, das Motto bleibt immer gleich: "This is real". Das diesjährige Programm besteht aus acht Filmen und hat eine Gesamtlaufzeit von 120 Minuten. Auf Krücken und mit nur einem Bein geht es zum Beispiel in "Mbuzi Dume - Strong Goat" mit Tom Belz auf den höchsten Berg Afrikas. In "Frozen Mind" warten steile und herausfordernde Abfahrten auf Victor de le Rue und Pierre Hourticq. "A to B Rollerski" dokumentiert den längsten Trainingslauf von Raimonds Dombrovskis, der mit Rollskiern 6700 Kilometer zurücklegen will. Außerdem werden die Filme "Viacruxis", "The A. O.", "8000+", "North of Nightfall" und "The Frenchy", die Dokumentation über den 82-jährigen Jacques Houots - in der Nähe von Carbondale (Colorado) ist kein Mountainbike-Trail und keine Skipiste vor ihm sicher.

Film Foto © Blake Jorgenson/Red Bull Content Pool Klagenfurt. Konzerthaus. Heute, 6. November, 19.30 Uhr. Einlass 19 Uhr. Informationen und Karten: www.eoft.eu