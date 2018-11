Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) © Kanizaj

Im Rahmen von Schwerpunktaktionen hat die Polizei in Klagenfurt zwei Drogendealer aus Nigeria verhaftet. Für einen 25-Jährigen klickten bereits am 17. Oktober die Handschellen. Bei dem Verdächtigen wurden laut Polizei zwei "Balls" Kokain sowie 105 Euro Drogengeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Dem Verdächtigen konnte bisher der Verkauf von mindestens 160 Gramm Kokain an mehrere Konsumenten nachgewiesen werden. Gegen ihn besteht ein aufrechter Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. Der Mann wird angezeigt. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Am 22. Oktober ging den Ermittlern ein weiterer Drogendealer ins Netz. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Staatsangehörigen aus Nigeria. Der 34-Jährige hatte Kokain und Heroin bei sich, sowie Drogengeld in der Höhe von 490 Euro. Derzeit laufen laut Polizei die Ermittlungen zur Ausforschung der Abnehmer. Auch er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.