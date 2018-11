St. Pölten, Klagenfurt Mehrere Einbruchsdiebstähle in Kärnten geklärt

Polizei in Niederösterreich schnappte mutmaßliche Einbrecher aus Moldawien. Diese sollen im Frühjahr auch sieben Einbrüche in Kärnten verübt haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Pfarrhofer

Die Polizei in Niederösterreich hat zwei mutmaßliche moldawische Einbrecherbanden ausgeforscht. Insgesamt sollen die Täter über 80 Einbruchsdiebstähle in acht Bundesländern, darunter auch in Kärnten begangen haben. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehr als 277.000 Euro. Sechs Beschuldigte wurden laut Aussendung der Polizei in Niederösterreich festgenommen.

Die Taten sollen in der Zeit von Februar bis Mai 2018 verübt worden sein. In Kärnten schlugen die mutmaßlichen Täter insgesamt sieben Mal zu. Sie stiegen in Blumen- und Lebensmittelgeschäfte in den Bezirken St. Veit/Glan, Spittal/Drau, Villach-Land, Villach-Stadt und Klagenfurt-Land ein. Gestohlen wurde vorwiegend Bargeld.

Die Beschuldigten zeigten sich bei der Einvernahme geständig und wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.