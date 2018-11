Nach großer Suchaktion Vermisste 40-Jährige ist wieder zuhause

Facebook

Suchaktion in Velden © Rettungshundebrigade

Im Raum Velden wurde am Sonntag eine 40-jährige Frau vermisst. Sie war seit einem Spaziergang mit ihrem Hund am Sonntagvormittag abgängig. Gesucht wurde im Gebiet Köstenberg, Forstsee und Saisersee. In den Abendstunden musste die Suche vorläufig eingestellt werden. Bei Tagesanbruch sollte die Suche eigentlich fortgesetzt werden. Montagfrüh dann die Meldung: Die vermisste Frau ist in der Nacht selbstständig und wohlauf wieder zuhause eingetroffen.

Im Einsatz standen am Sonntag Polizei, Polizeidiensthundeführer, ortsansässige Feuerwehren, die Österreichische Rettungshundebrigade und der Samariterbund.