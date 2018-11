Facebook

Mit einer Schreckschusspistole gab der Mann mehrere Schüsse ab (Symbolfoto) © APA/Herbert Neubauer

Schüsse hörte ein Passant am Samstag gegen 22.40 Uhr am Pfarrplatz in Klagenfurt Schüsse. Er verständigte sofort die Polizei. Der Passant gab an, dass diese Schüsse vermutlich aus einem vorbeifahrenden dunklen VW Golf abgegeben wurden, in dem mehrere Männer saßen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte im Stadtgebiet von Klagenfurt einen dunklen VW Golf mit insgesamt fünf jungen Männern anhalten. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten im hinteren Fußraum des Pkw eine geladene Schreckschusspistole und stellten diese sicher.