Die Vision eines zentralen Campus in Klagenfurt nimmt Formen an – denn die FH will in der Primoschgasse ausziehen.

Geht es nach der FH- Geschäftsführung könnte der Standort in der Primoschgasse schon bald aufgelassen werden © KLZ/Markus Traussnig

War es nur ein einprägsames Zitat, das in einer Diskussion lapidar eingeworfen wurde, oder doch ein konkreter Plan? Die Ankündigung von Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, dass sie eine räumliche Zusammenführung der Hochschul-Standorte wolle und die FH Kärnten in den Lakesidepark und damit in die Nähe der Alpen Adria Universität ziehen soll, ließ jedenfalls die Wogen hochgehen.

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung legt Mathiaschitz nach. „Es ist unser klar erklärtes Ziel, dass wir eine studentische Zone in Klagenfurt schaffen. Und natürlich soll sich diese rund um die Universität befinden.“ Mit dem Lakesidepark, der nun um eine dritte Baustufe erweitert wird, habe man bereits viele Synergien erzielen können. Das erwarte sie sich auch von einer räumlichen Annäherung der FH Kärnten an die Universität.

An der FH Kärnten ist das Thema der Standorte seit den Gründungstagen am Tapet. Aktuell hält man bei fünf Standorten quer durch das Land – Spittal, Villach, Feldkirchen und in Klagenfurt in der Primoschgasse sowie am Gelände des Klinikums. Letzterer, hier werden die Gesundheits-Studien gelehrt, soll ausgebaut werden. Ab dem kommenden Herbst wird man zudem in Wolfsberg dislozierte Lehre anbieten. Konkret geht des dabei um vier Studienrichtungen, die es an der FH bereits gibt, und die nun zusätzlich in Wolfsberg gelehrt werden.

Siegfried Spanz, Geschäftsführer der FH Kärnten Foto © FH Kärnten/Helge Bauer

Ein solches Modell kann sich FH-Geschäftsführer Siegfried Spanz auch für Klagenfurt vorstellen – um im Gegenzug auf den Standort in der Primoschgasse zu verzichten. „Stadt und Land sparen sich mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr, wenn wir diesen Standort auflassen“, rechnet Spanz vor. Mit einer Bündelung der technischen Studien in Villach würde auch „die künstliche Konkurrenzsituation mit der Uni wegfallen“, argumentiert Spanz. Bei entsprechendem Bedarf würde man – etwa für Berufstätige – eine dislozierte Lehre in Klagenfurt anbieten. Ein Übersiedeln in der bisherigen Struktur von der Primoschgasse in den Lakesidepark schließt er hingegen aus. „Das würde pro Jahr eine halbe Million Euro mehr kosten, als bisher. Dieses Geld kann man sinnvoller einsetzen.“

An der Universität will man sich dieser Idee jedenfalls nicht verschließen. Doris Hattenberger, Vizerektorin für Lehre sagt: „Der Idee eines zentralen Bildungcampus sind wir immer positiv gegenüber gestanden. Wir brauchen eine kritische Masse, damit sich ein studentisches Umfeld entwickeln kann und sind hier zu jeder Kooperation bereit.“