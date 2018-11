Da er Ende des Jahres seine Bewilligung verliert, initiierte der Grafensteiner Arzt Kurt Ott eine Petition. Er übt auch Kritik am Apotheker, der seinen Standort an die Peripherie verlegt hat.

Kurt Ott will mit der Petition auf die Wichtigkeit der Hausapotheke hinweisen © (c) Weichselbraun Helmuth

Vor drei Jahren hat Gunther Hebein in Grafenstein eine Apotheke eröffnet. Dies bedeutete für die beiden praktischen Ärzte, Robert Sucher und Kurt Ott, dass sie nach einer Übergangsfrist von drei Jahren ihre Hausapotheken verlieren. Sucher hörte in der Zwischenzeit zu praktizieren auf. Für Ott endet die Frist mit Jahresende. Der Allgemeinmediziner hat kürzlich eine Petition initiiert. "Mehr als 600 Personen haben binnen drei Wochen unterschrieben", sagt Ott. Die Unterschriftenlisten hat der Mediziner Landespolitikern übermittelt. Die Chancen, damit Erfolg zu haben, sind aber gleich null. Ott sieht ab Jänner eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung auf die Bevölkerung in Grafenstein zukommen. "Es ist für mich auch ein finanzieller Verlust", sagt Ott.

