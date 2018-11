Facebook

Nick Simper hat mit Deep Purple Pop-Geschichte geschrieben © Nasty Habits

Gert Prix und das Team vom Eboardmuseum freuen sich, wieder den roten Teppich ausrollen zu können. Denn am kommenden Freitag, den 9. November mit Beginn um 20 Uhr, gibt Nick Simper, Gründungsmitglied der Band Deep Purple, ein Konzert. Er ist nach Ian Paice das zweite Deep Purple-Originalmitglied, das in Klagenfurt gastiert. Simper hat mit der Formation Pop-Geschichte geschrieben. Die ersten drei Alben jener Band, die in den frühen Siebziger-Jahren mit "Smoke on the water" einen Hit landeten, tragen die Hand- und Bass‑Schrift Simpers.