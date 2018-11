Facebook

Die Lilihill-Gruppe ist Eigentümerin des Hauses am Heuplatz © KLZ/Cik

Die Eigentumsverhältnisse am Heuplatz sind seit einigen Wochen deutlich ausgeschildert. In markanten blauen Lettern steht auf dem Haus Nummer 4 „Lilihill“ – der Firmenname der Gesellschaftsgruppe von Investor Franz Peter Orasch. Es ist eines der zahlreichen Objekte, die sich der Immobilienentwickler in den letzten Jahren in der Klagenfurter Innenstadt gekauft hat.

