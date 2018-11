Blockierte Rettungszufahrt„Mein Papa wurde bewusstlos über den Markt geschoben“

Angehörige empört: Weil Rettungszufahrt blockiert war, musste Mann an Markttag mit Trage über Klagenfurter Benediktinermarkt gebracht werden.

Diese Zufahrt wird in Zukunft auch an Markttagen für Einsatzfahrzeuge freigehalten © KLZ/Markus Traussnig

"Im letzten Jahr war mein Papa sehr oft krank und hat die Rettung gebraucht. Eine seiner großen Sorgen war, dass es einmal an einem Markttag der Fall sein könnte“, erzählt Sabine Jellen. Am 20. Oktober, einem Samstagvormittag und daher Markttag, wurde die Befürchtung Wirklichkeit. Der Mann, der seit Jahrzehnten im Haus Benediktinerplatz 10 wohnt, in dem auch die Kirchenbeitragsstelle angesiedelt ist, brauchte dringend medizinische Hilfe.

