Die Karfreitstraße ist bereits gepflastert © Cik

Bis zum 11. November wird der Neue Platz zur Begegnungszone umgebaut. In der Karfreitstraße und Pernhartgasse sind die Pflasterarbeiten bereits abgeschlossen, in den nächsten Tagen wird in der Burggasse gearbeitet. Wenn sich die Pflastersteine gesetzt haben, werden die Pernhartgasse und die Karfreitstraße nochmals gesperrt - um die Arbeiten abzuschließen. Am 11. November wird schließlich der ganze Platz gesperrt. "Wir wollen möglichst wenig Behinderungen, wenn an diesem Tag der rote Asphalt aufgebracht wird", sagt Verkehrsreferent Christian Scheider. Nun wird in der Buggasse gebaut Foto © Cik