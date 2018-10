Sirenenalarm Mittwochfrüh in Klagenfurt. In einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Waidmannsdorf ist eine Pelletsanlage in Brand geraten.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Kurz vor acht Uhr heulten am Mittwoch in Klagenfurt die Sirenen. Der Grund: In einem Mehrparteienhaus in Waidmannsdorf ist ein Brand in einer Pelletsheizanlage ausgebrochen."Die Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein", sagt Einsatzleiter Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.