In Möllbrücke wurde die ganze Nacht gegen das Hochwasser gekämpft © Camilla Kleinsasser

Kärnten und Osttirol haben eine der schlimmsten Hochwasser- und Sturmnächte beinahe überstanden. Das Ausmaß der Schäden wird erst bei Tageslicht ersichtlich sein. Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz. Die ganz große Katastrophe scheint ausgeblieben zu sein, die umfangreichen Vorbereitungen und Katastrophenschutzmaßnahmen haben gegriffen. Entwarnung kann erst langsam gegeben werden. Die Pegelstände von Drau, Möll und Gail sind nach wie vor besorgniserregend hoch. Außerdem sind 10.000 Haushalte ohne Strom. Osttirol und das Lesachtal sind über den Landweg nicht zu erreichen.

8.40 - Orkan am Plöckenpass

Die Alpen-Adria-Energie GmbH, die zwei Windturbinen und Speichkraftwerke am Plöckenpass betreibt, vermeldet Windspitzen von bis zu 160 Stundenkilometer. "Die vor einem Jahr errichtete zweite Windturbine Kärntens meldete 160 km/h Windgeschwindigkeit und die orkanartigen Böen bewegen sich schon seit Stunden über 100 km/h. Mit bald 650 mm Niederschlag pro Quadratmeter erreichten wir einen einmaligen Niederschlagsspitzenwert", sagt Wilfried Klauss in einer Aussendung. Im Gebiet des Plöckenpasses gab es Sturzbäche und Vermurungen. Die Alpen-Adria-Energie GmbH glaubt, dass es große Schäden gegeben hat - man konnte nur noch über Fernsteuerbefehle aus Kötschach die Anlagen regeln.

8.37 - Große Gefahr im Bezirk Hermagor

Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor hat eine Sturmwarnung ausgegeben: "Es wird dringend angeraten, alle unnötigen Fahrten und den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Überdies führt der Gailfluss extremes Hochwasser und wird daher ersucht, den Aufenthalt auf beziehungsweise im Bereich der Dämme entlang des Gailflusses zu meiden", sagt Manfred Jost von der Bezirkshauptmannschaft Hermagor in einer Aussendung.

8.06 - 5,50 Meter: Drau stieg bis zu den Ufermauern

Lavamünd ist nicht überflutet worden. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Hannes Kienberger, Einsatzleiter der Feuerwehr Lavamünd. Keller wurden jedoch überflutet. Der Ort hat sich zum Glück drei Tage auf das Unwetter vorbereiten können: Die KFZ-Werkstätte und Tischlerei wurden zum Beispiel ausgeräumt, aber auch dort hat es zum Glück keine Überschwemmungen gegeben. Der Ort ist nach wie vor gesperrt: Die Durchfahrt durch Lavamünd ist von keiner Seite möglich. Keine Menschen sind zu sehen. Die Sandsäcke sind überall aufgebaut, die Kellerfenster nach wie vor verbarrikadiert. Die Durchflussmenge der Drau beträgt derzeit 1400 Kubikmeter pro Sekunde! Die Drau stieg bis zu den Ufermauern, schwappte aber nicht über. Die Drau hat in Lavamünd derzeit einen Pegelstand von 5,50 Metern. Normal sind 1,30 Meter!

7.54 - Fahrzeuge eingeschlossen

Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein rückte in der Unwetternacht im Bereich der Wurzenpassstraße aus: Eine Mure ging dort in der Nacht ab und schloss mehrere Fahrzeuge ein.

Die Freiwillige Feuerwehr Siebenbrünn-Riegersdorf im Einsatz Foto © FF Arnoldstein

7.44 - So hoch stieg die Drau in Lavamünd

Besorgniserregend hoch stieg die Drau am Dienstag in den Morgenstunden © Bachhiesl

7.40 - Windspitzen bis zu 130 km/h am Loibl

Nach den schweren Unwettern in Unterbergen bei Ferlach von Sonntag, wurden in der Nacht auf Dienstag wieder Windspitzen von 130 km/h gemessen. "Diese kamen aber im Gegensatz zum Sonntag nicht ins Tal", sagt der Ferlacher Vizebürgermeister Christian Gamsler, der auch Katastrophenschutzreferent-Stellvertreter beim Land Kärnten ist. Im Tal wurden zwischen 70 und 80 km/h gemessen. Laut Gamsler ist das Bodental noch stromlos. Die B91 ist wieder offen.

7.36 - Osttirol noch immer nicht erreichbar

Nach wie vor ist der gesamte Bezirk Lienz nicht über den Landweg erreichbar. Bis dato keine Meldungen über Verletzte oder Vermisste.

7.26 - Lesachtal von der Außenwelt abgeschnitten

"Es war so laut, ein Wahnsinn", meldet Kleine Zeitung-Redakteurin Karina Hartweger, die selbst in Klebas im Lesachtal wohnt. Der Wind war so stark, der Lärm war ohrenbetäubend. Seit Montag um 17 Uhr haben sie keinen Strom mehr. "Zum Glück haben wir ein Radio mit Batteriebetrieb und ein Festnetztelefon", sagt die Redakteurin. Der Regen war so stark, dass er durch die neuen Fenster in das Haus gedrückt hatte. "Der Wind hat jetzt zum Glück aufgehört", sagt Hartweger. Derzeit tagt in der Gemeinde Lesachtal der Krisenstab.

Murenabgang im Lesachtal Foto © Hans Guggenberger

Lavamünd scheint mit einem blauen Auge davongekommen zu sein, derzeit drückt nur ein wenig Grundwasser nach oben. In Oberkärnten sinken die Pegel der Flüsse seit 5.30 Uhr wieder. "Der errichtete Schutzwall in Möllbrücke hat gehalten", sagt der Spittaler Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober. „Wir haben Schäden von kleineren Murenabgängen, Sturmschäden, kleinflächige Stromausfälle und Straßensperren, aber Gottseidank keine Personenschäden oder medizinische Notfälle“, berichtet der Bezirkshauptmann von Spittal, Klaus Brandner.

Rund um die Uhr waren Feuerwehrmänner und Soldaten in Möllbrücke im Einsatz Foto © Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau

Lesachtal und Osttirol abgeschnitten

Das Lesachtal ist von der Außenwelt nach wie vor komplett abgeschnitten. Muren blockieren alle Zufahrtsstraßen. Die Einsätze mussten während der Nacht ausgesetzt werden, es war einfach zu gefährlich. Gegen 0.20 Uhr am Dienstag musste auch die Wurzenpass-Straße (B109) nach einem Murenabgang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Der Bezirk Lienz war Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten, teilte das Land mit. Die Drau trat aber dennoch nicht über die Ufer.

Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste. "Wir haben die Nacht den Umständen entsprechend gut überstanden", sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Wettersituation habe indes begonnen, sich zu entspannen.

Nach wie vor waren 17 Osttiroler Gemeinden ohne Strom. An der Behebung wurde gearbeitet. Für den frühen Vormittag war die eine Einsatzbesprechung angesetzt.

Dammbruch im Gailtal

In Rattendorf im Bezirk Hermagor gab es kurz nach zwei Uhr Zivilschutzalarm, rund 15 Bewohner konnten nach einem Dammbruch gerade noch in Sicherheit gebracht werden. In Lavamünd ist das ganz große Hochwasser ausgeblieben, Pumparbeiten laufen.

Polizisten verletzt

Außerdem sind in den Bezirken Hermagor, Spittal, Villach und Klagenfurt-Land sowie Völkermarkt und Wolfsberg Sturmschäden zu beklagen. Die Böen hatten zum Teil mehr als 100 km/h.

Auf der Köttmannsdorfer Straße in Velden stürzte am Montag gegen 20.30 Uhr ein Baum am Abend auf einen Streifenwagen der Polizei und beschädigte diesen schwer. Die Beamten - eine 25-jährige Polizistin und ihr 58 Jahre alter Kollege - hatten wegen eines zuvor auf die Fahrbahn gefallenen Baumes angehalten und wollten ihr Fahrzeug gerade wenden. Beide wurden leicht verletzt.

Straßen im ganzen Land sind gesperrt, Zugstrecken unterbrochen, für Pendler mussten in Lienz Notbetten eingerichtet werden

Die Einsatzkräfte ersuchen die Bevölkerung um besondere Vorsicht!

Die Montagnacht im Rückblick:

23.50 Uhr - Kran wurde umgerissen

Bei der Baustelle beim Gail-Kraftwerk in der Schütt bei Arnoldstein wurde von Wassermassen ein Kran umgerissen.

23.35 Uhr - Weitere Brücken wurden gesperrt

Die Gailbrücken in Postran, Egg, Dellach/Hermagor sowie die Wieltschnigbrücke östlich von Vorderberg mussten laut Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor gesperrt werden.

23.20 Uhr - Stromausfall in der Kläranlage

Notfall in der Kläranlage in Zellach (Gemeinde St. Gertraud). Aufgrund der Unwetter ist der Strom ausgefallen. Die Feuerwehr Frantschach ist mit einem Notstromaggregat ausgerückt um den Betrieb wieder sicherzustellen.

23.10 Uhr - Notbetten für Pendler in Lienz

Aufgrund der Straßensperren in die verschiedenen Täler des Bezirks, hat die Stadtgemeinde Lienz für die Nacht auf Dienstag ein kleines Lager mit 15 Notfallbetten eingerichtet.

Vom Heimweg abgeschnittene Personen und Pendler können sich unter der Nummer 04852 – 600 600 an den richtigen Ansprechpartner wenden.

23.05 Uhr - Evakuierungen in Osttirol

37 Personen mussten in der Osttiroler Gemeinde Assling wegen drohender Murenabgänge aus ihren Häusern geholt werden. 35 davon konnten bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden. Im Ortsteil Thal wurde ein Trinkwasserverbot erlassen.

22.45 Uhr - Kollegen zu Nachtschicht gezwungen

Der unermüdliche Einsatz unserer Kollegen Michaela Ruggenthaler und Michael Egger im Osttiroler Regionalbüro nimmt heute (zwangsläufig) kein Ende. Die beiden haben nämlich bis zuletzt die Stellung gehalten und müssen deshalb aufgrund der zahlreichen Straßensperren die Nacht in der Redaktion verbringen. Die Kleine-Zentrale in Klagenfurt wünscht viel Spaß.

Michaela Ruggenthaler und Michael Egger verbringen die Nacht im Büro Foto © Selbstauslöser ;-)

22.30 Uhr - Weitere Landesstraße blockiert

Technischer Einsatz derzeit für die FF Kerschdorf/Velden. Ein Baum konnte dem starken Wind nicht standhalten und stürzte über die Köstenberger Landesstraße.

22.23 Uhr - Flattach und Obervellach

Nächster Zivilschutzalarm. Diesmal in Flattach und Obervellach. Der Wind hat Orkanstärke erreicht. Es ist mit Stromaufällen zu rechnen.

21.50 Uhr - Gailbrücke musste gesperrt werden

Die Gailbrücke zwischen Feistritz und Nötsch musste aufgrund der starken Niederschläge komplett gesperrt werden.

21.45 Uhr - Sturm hat Klagenfurt-Land erreicht

Mittlerweile hat der Sturm auch Klagenfurt-Land erreicht. Die Feuerwehren Krumpendorf, Moosburg, Bärndorf-Stallhofen, Schiefling, Techelweg, Töschling, Techelsberg, Pritschitz und Pörtschach sind im Einsatz. Bäume sind auf Häuser gefallen sowie auf Landes- und Bundesstraßen. Auch die Südautobahn war im Bereich Pörtschach von Bäumen verlegt worden.

21.15 Uhr - Tausende Haushalte ohne Strom

Derzeit sind einige tausend Haushalte in ganz Kärnten ohne Strom. Betroffen sind davon das Mölltal, Obere Drautal, Lesachtal, Gailtal, Rosental und Lavanttal, wie Kelag-Sprecher Josef Stocker bekannt gibt.

21.05 Uhr - Erneute Zivilschutzwarnung wegen Sturms

Für das Obere Drautal und das Obere Mölltal wurde eine Zivilschutzwarnung ausgelöst. Der Grund ist der orkanartige Föhnsturm mit bis 120 km/h, der zu Schäden, wie umgestürzten Bäume und geknickte Stromleitungen führt. Die Bevölkerung wird wegen des verbreiteten Föhnsturms, teilweise in Orkanstärke aufgefordert in den Wohnungen und Häusern zu bleiben. Einsatzkräfte rufen außerdem dazu auf, das Radio und den Fernseher einzuschalten.

21.02 Uhr - Mit Auto im Hochwasser gelandet

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 93-jähriger Autofahrer in Heinfels (Osttirol) bei starkem Regen und aufgeweichtem, unbefestigtem Untergrund von der Wiese ab und stürzte seinem Pkw in das Bachbett des hochwasserführenden Gärberbaches. Eine Zeugin konnte laut Polizei aus einigen hundert Meter Entfernung die Lichter des Pkw im Bach erkennen und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde verletzt.

21.00 Uhr - Fahrzeug von Baum getroffen

Derzeit stehen zahlreiche Feuerwehren des Bezirkes Hermagor im Hochwasser- und Sturmeinsatz. Die gefährdeten Brücken über den Gailfluss werden auf Verklausungen kontrolliert und überwacht. Im Lesachtal wurde ein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen. Die eingeschlossene Person konnte von den Einsatzkräften gerettet werden.

In Frantschach hat ein umgestürzter Baum eine Straße blockiert.

20.24 Uhr - Situation in Möllbrücke spitzt sich zu

In Möllbrücke rechnen die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag mit einem hundertjährlichen Hochwasser. Es wurde ein Schutzwall errichtet, ob dieser halten wird, ist aber zweifelhaft.

Möllbrücke: Hochwassersituation spitzt sich zu

75 Soldaten halfen den Feuerwehrleuten in Möllbrücke beim Verstärken des Schutzwalls durch Sandsäcke, allerdings rauschten gegen 19.30 Uhr bereits fast 270 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Ortschaft. Bezirkshauptmann Klaus Brandner meinte am Abend gegenüber dem ORF Kärnten, er rechne nicht damit, dass der Wall tatsächlich halten würde. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Keller und Erdgeschoße soweit möglich zu meiden.

Videos aus Möllbrücke

20.05 Uhr - Verkehr steht still

Gegen 19 Uhr musste zusätzlich zum Bahnbetrieb auch der Verkehr

der Postbusse in Osttirol weitgehend eingestellt werden. Sämtliche Schienenersatzverkehre können derzeit aus Sicherheitsgründen nicht mehr verkehren.

19.55 Uhr - Drau über Ufer getreten

Wie von der Feuerwehr zu Erfahren war, ist die Drau im Bereich Rosegg an mehreren Stellen über die Ufer getreten.

19.45 Uhr - Bangen in Lavamünd

Im Rahmen einer Abstimmung mit den behördlichen Krisenstäben wurden weitere Maßnahmen durch den Verbund zum Schutz von Lavamünd festgelegt. Mit einem Ansteigen der Hochwasserwelle in der unteren Drau ist für die zweite Nachthälfte zu rechnen. Die natürliche Abflussspitze wird in den frühen Morgenstunden erwartet, wobei der Verbund den auf ein Minimum abgesenkten Stauraum Edling (Völkermarkter Stausee) als Puffer verwenden wird, um die Abflussmenge nach Lavamünd zu begrenzen. "Durch diese Maßnahme können die Kraftwerke dazu beitragen, Schäden in Lavmünd möglichst gering zu halten". heißt es in einer Verbund-Presseaussendung.

Der Hochwasserschutz steht Foto © KK/Pölz