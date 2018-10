Facebook

Massive Überflutungen in Teilen Kärntens © Flugeinsatzstelle Klagenfurt

Kärnten und Osttirol haben eine der schlimmsten Hochwasser- und Sturmnächte erlebt. Das Ausmaß der Schäden wird erst nach und nach ersichtlich. Die Einsatzkräfte sind noch immer im Dauereinsatz, die umfangreichen Vorbereitungen und Katastrophenschutzmaßnahmen haben gegriffen.

Entwarnung kann erst langsam gegeben werden. Die Pegelstände von Drau, Möll und Gail sind nach wie vor besorgniserregend hoch, nicht alle Dämme haben gehalten. Von den anfänglichen 10.000 stromlosen Haushalten sind inzwischen wieder 5000 an das Kärnten Netz angeschlossen. Das Lesachtal ist über den Landweg nicht erreichbar. Die Sperre von Osttirol ins Mölltal ist aufgehoben.

15.41 - Rund 200.000 Festmeter Holz

Tirols Landeshauptmann Günther Plattner (ÖVP) gibt am Nachmittag für Osttirol vorsichtig Entwarnung. Die Schadenshöhe gehe in die Millionen, heißt es. Bezirskhauptfrau Olga Reisner schätzt, dass rund 200.000 Festmeter Holz durch Windwurf in den Wäldern liegen - im Lesachtal, in Kals, im Lienzer Talboden, aber auch in anderen Seitentälern. Und ergänzt: "Wir hatten in Osttirol in den vergangenen Tagen mehr Niederschlagsmenge als bei der Hochwasserkatastrophe 1965/66."

15.34 - Schulen bleiben geschlossen

Im Gegensatz zum Bezirk Völkermarkt und der Stadtgemeinde Ferlach bleiben die Pflicht- und Bundesschulen auch am morgigen Mittwoch noch geschlossen. Das Land empfiehlt auch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen im gesamten Bezirk.

15.20 - Video: Einsatzkräfte beseitigen Schäden

Unwetter: Nun beginnt in Kärnten das große Aufräumen +

15.07 - Akute Lebensgefahr in den Wäldern

Die Freiwillige Feuerwehr Irschen warnt auf Facebook dringend davor, Spaziergänge in Wäldern oder Waldnähe zu unterlassen. Es herrscht akute Lebensgefahr! Das gilt übrigens auch für alle anderen betroffenen Sturmgebiete.

15.00 - Der Sprit wird knapp

Wie gerade aus dem Lesachtal gemeldet wird, geht der einzigen Tankstelle der Gemeinde langsam der Treibstoff aus. Wann neuer nachgeliefert werden kann, steht noch nicht fest.

14.53 - "Stromautobahn" im Lesachtal zerstört

Massive Schäden an der "Stromautobahn", die auch durch das Lesachtal führt, werden vom Besichtigungstrupp gemeldet. Mehrere Riesen-Gittermasten der Überlandleitung sind unterschwemmt, einige sind bereits umgestürzt. Die Reparatur ist derzeit nicht möglich.

14.45 - Stützmauer bei Kraftwerk Rosegg-St. Martin eingebrochen

Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Feuerwehren, die Mitarbeiter des Verbundes sowie private Firmen beim Kraftwerk Rosegg-St.Martin. Auf einer Länge von gut 35 Metern hielt eine Stützmauer dem gewaltigen Hochwasserdruck der Drau nicht stand und stürzte ein. "Mit Hilfe des Steinbruches Modre wird derzeit felsgroßes Gestein mit schweren Maschinen angeliefert und mit Kränen in das Loch eingehoben", schildert der Bürgermeister von Rosegg, Franz Richau. Damit soll verhindert werden, dass weitere Befestigungen ausgeschwemmt werden und sich die Drau ungehindert ins Überschwemmungsgelände ausbreiten kann. "Die nächsten Häuser sind soweit von Flusslauf entfernt, dass keine Gefahr für Leib und Leben besteht", sagt Richau.

14.12 - Noch rund 5000 Haushalte ohne Strom

In der Früh waren kärntenweit rund 10.000 Haushalte ohne Stromversorgung, inzwischen sind es nur noch 5000. "Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Es sind mehr als 200 Monteure des Kärnten Netz im Einsatz, um die Stromversorgung wiederherzustellen", sagt Kelag-Sprecher Josef Stocker. Die Arbeiten gestalten sich großteils schwierig und gefährlich. "Wir hoffen, dass wir den großen Teil der 5000 Haushalte noch heute wieder mit Strom versorgen können", so Stocker.

14.00 - Lage im Oberen Gailtal

In Waidegg im Oberen Gailtal kam es zu einem Dammbruch, Ställe und Stadel wurden überflutet, mehrere Tiere gefangen. Brücken, wie jene in Treßdorf in der Gemeinde Kirchbach, wurden zur Gänze weggerissen.

Schäden im Oberen Gailtal © Kleine Zeitung/ HP

Land unter: Bilder von der Sturm- und Hochwassernacht

+

13.55 - Bundeskanzler besucht Krisengebiete

Bundeskanzler Sebastian Kurz weilt auf Grund des ÖVP-Parteitages am Dienstag in Kärnten. Im Rahmen seiner Anwesenheit, wird er sich auch in den Katastrophengebieten vor Ort ein Bild der Lage machen. Die Bundesregierung kündigt schnelle und unbürokratische Hilfe an. "Die Unwetter haben vor allem in Kärnten, Osttirol, Salzburg und anderen Teilen Österreichs schwere Schäden verursacht. Ich möchte mir vor Ort ein Bild von der Situation machen und mich mit Betroffenen und Helfern austauschen", erklärte Kurz gegenüber der APA.

Der Bundeskanzler hat dafür seine Termine im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft unterbrochen und reist früher als geplant von Berlin nach Klagenfurt an. Anders als ursprünglich geplant, wird er auch am Mittwoch in Kärnten sein, um sich mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) zur Lagebesprechung im Atrium des Landesfeuerwehrverbandes in Klagenfurt zu treffen.

13.24 - Und jetzt auch noch Schnee

Auf der Turrach fällt derzeit ordentlich viel Schnee. Die ersten Schneebilder erreichen uns in diesen Minuten.

Schnee auf der Turrach Foto © Privat

13.03 - Fünf Millionen Euro Schaden erwartet

Allein die Wiener Städtische Versicherung erwartet auf Grund des Föhnsturmes Schäden in der Höhe von fünf Millionen Euro in ganz Österreich. Besonders betroffen sind Kärnten, Salzburg, Tirol und die Steiermark.

Lavamünd: Straßensperre bleibt bis Mittwochmorgen aufrecht +

12.46 - So wurde Lavamünd gesichert

+

11.41 - Keine Entwarnung für Lavamünd

Der Krisenstab wird um 12 Uhr noch einmal zusammentreffen: Noch traut man sich nicht, Entwarnung zu geben. Die aktuellen Prognosen werden analysiert. 40 Feuerwehrmänner sind derzeit noch im Einsatz. Die derzeitge Durchflussmenge liegt bei 1550 Kubikmeter pro Sekunde.

Der mobile Hochwasserschutz am Hauptplatz von Lavamünd wird verlegt. Bleibt aber. Foto © Martina Schmerlaib

11.12 - Kran liegt im Wasser

Bei der Kelag-Baustelle am Kraftwerk Schütt ist bereits am Montag ein Kran in die Fluten der Gail gestürzt. Der Kran liegt noch immer im Wasser, er hängt an einem Wehrpfeiler, er wird von den Fluten umspült. 25 Millionen Euro investiert die Kelag dort in die 100 Jahre alte Anlage.

Das Kelag-Kraftwerk Schütt wird derzeit saniert und erneuert Foto © Peter Macher/ Kelag

11.00 - TINETZ verlegt Mitarbeiter aus Nordtirol nach Osttirol

Nach wie vor sind viele Gemeinden in Osttirol ohne Strom. Auch Hubschraubereinsätze waren im Vilgrattental und in Kals notwendig. Die TINETZ-Tiroler Netze GmbH hat alle Servicetrupps von Nord- nach Osttirol verlegt.

10.52 - Straßensperren allerorts

Nach wie vor gibt es in Kärnten und Osttirol unzählige Straßensperren. Alle Straßensperren im Überblick haben Sie hier.

Das Gailtal ist gesperrt - wie hier in Jenig © Kleine Zeitung/HP

10.44 - "Noch glimpflich davongekommen"

Alles war im Lieser-Maltatal in Einsatzbereitschaft. Das große Hochwasser blieb aber aus. Die Landesstraße ins hintere Maltatal ab der Ortschaft Koschach wurde gesperrt, in Gmünd war die Lage angespannt.

+

10.35 - Windgefahr besteht noch

Windspitzen von 160 km/h sind heute nicht mehr zu erwarten. Die ZAMG rechnet mit Windspitzen von 70 bis 80 km/h, punktuell auch bis zu 90 km/h. Bis in die Abendstunden sollte die Windgefahr gebannt sein.

10.33 - Niederschläge noch bis in die Abendstunden

Laut Christian Stefan von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) in Klagenfurt sind bis zum Abend noch Niederschläge von 10 bis 20 Millimeter zu erwarten, teilweise auch bis zu 30 Millimeter. Das Wetter bessert sich aber zusehends, in Klagenfurt scheint schon seit Stunden die Sonne.

10.31 - Landeskrisenstab tagte

Der Kärntner Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner trommelte heute Morgen den Landeskrisenstab zusammen. Für Möderndorf im Gailtal wurde eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Die Dämme in dem Gebiet (ein Damm drohte zu brechen) seien aber schon abgedichtet. Schweres Gerät ist in das Krisengebiet unterwegs.

Gail-Hochwasser: Schwere Überflutungen im Bezirk Hermagor Das Gailtal wurde von den Unwettern arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Gail trat an mehreren Stellen über die Ufer, es wurde Zivilschutzalarm gegeben. Feuerwehr Rattendorf Einige Dämmen brachen, die Ortschaft Rattendorf überflutet. Feuerwehr Rattendorf Mehr Bilder vom Gailtal-Hochwasser. Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf Feuerwehr Rattendorf 1/15

10.14 - Alle Schulen bleiben in Völkermarkt geschlossen

Aufgrund der massiven Sturmschäden sind sämtliche Schulen im Bezirk geschlossen. Eisenkappel hat es am schlimmsten getroffen. Ebriachbach und Vellach traten über die Ufer.

10.12 - Schäden in Osttirol werden sichtbar

Muren und umgestürzte Bäume machen den Feuerwehren in Osttirol zu schaffen. Überall sind derzeit Aufräumarbeiten in Gange.

10.04 - Überflutungen bei Amlach

Aus Amlach erreichte uns von Verena Amlacher ein Foto, dass das Ausmaß der Überflutungen im Bereich der Drau in Unteramlach zeigt. Der Höchststand der Drau war um 3 Uhr erreicht: 1042 Kubikmeter pro Sekunde betrug die Durchflussgeschwindigkeit.

Überflutungen bei Amlach Foto © Verena Amlacher

9.47 - Dammbruch bei der Waidegger Gailbrücke

Besonders im Bezirk Hermagor führt die Gail Hochwasser. Hier kämpfen die Einsatzkräfte unermüdlich gegen die Fluten.

Überflutungen: So hat das Unwetter in Villach gewütet

9.39 - Aussichtskanzel im Maltatal weggerissen

Die Gößfälle im Maltatal führen so viel Wasser, dass es die Aussichtskanzel weggerissen hat.

Die Aussichtskanzel wurde weggerissen Foto © Nicole Kari

9.36 - Drauspitz in Lavamünd ist noch immer evakuiert

Die 65 Leute, die im Umkreis des Drauspitzes in Lavamünd wohnen, düfen nach wie vor nicht in ihre Häuser. Dieses Verbot bleibt! "Die Angst war unter der Bevölkerung da, wir sind schließlich gebrandmarkte Kinder, aber der Krisenstab hat dieses Mal gut funktioniert. Ich muss der Bevölkerung ein Kompliment aussprechen, weil sie sich mit Ruhe auf das Ereignis vorbereitet hat", sagte Josef Ruthardt, Bürgermeister von Lavamünd. Adele Gnamusch vom Café Krone im Ort sagt: "Von Schalf war die letzten drei Tage keine Spur. Wir sind einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ich kann das nicht in Worte fassen."

Auch beim Kraftwerk Feistritz im Rosental bewegen sich enorme Wassermassen.

+

9.18 - Kein Zugverkehr zwischen Lienz und Spittal

Aufgrund von Hochwasser und schweren Stürmen ist auch das Streckennetz der ÖBB von Einschränkungen betroffen. Die Bahnstrecken zwischen Spittal und Lienz sowie Lienz und San Candido/ Innichen werden vorraussichtlich den ganzen Tag nicht befahrbar sein. Auch zwischen Faak am See und Ledenitzen wird die Sperre auf der Zugstrecke bleiben.

9.12 - Neuer Lagebericht für Osttirol

Die Strecken ins Oberland und ins Iseltal sind noch immer nicht passierbar. Allerdings: Die Sperre ins Mölltal wurde aufgehoben. Das heißt, dass man wieder von Kärnten nach Osttirol fahren kann. Die ÖBB-Strecke von Innichen nach Spittal ist allerdings noch gesperrt.

9.03 - Schwere Schäden in Bad Eisenkappel

Die Feuerwehren Altendorf, Rückersdorf, Globasnitz, Rechberg und Eisenkappel sind derzeit voll gefordert: In Eisenkappel sind Keller überflutet und Straßen verlegt. Auch Dächer wurden abgetragen.

Schäden in Eisenkappel © FF Bad Eisenkappel

8.40 - Orkan am Plöckenpass

Die Alpen-Adria-Energie GmbH, die zwei Windturbinen und Speichkraftwerke am Plöckenpass betreibt, vermeldet Windspitzen von bis zu 160 Stundenkilometer. "Die vor einem Jahr errichtete zweite Windturbine Kärntens meldete 160 km/h Windgeschwindigkeit und die orkanartigen Böen bewegen sich schon seit Stunden über 100 km/h. Mit bald 650 mm Niederschlag pro Quadratmeter erreichten wir einen einmaligen Niederschlagsspitzenwert", sagt Wilfried Klauss in einer Aussendung. Im Gebiet des Plöckenpasses gab es Sturzbäche und Vermurungen. Die Alpen-Adria-Energie GmbH glaubt, dass es große Schäden gegeben hat - man konnte nur noch über Fernsteuerbefehle aus Kötschach die Anlagen regeln. Laut Ubimet hat es am Plöckenpass in den letzten 72 Stunden 627 Liter pro Quadratmeter geregnet - das ist ein durchschnittlicher Jahresniederschlag von Wien!

8.37 - Große Gefahr im Bezirk Hermagor

Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor hat eine Sturmwarnung ausgegeben: "Es wird dringend angeraten, alle unnötigen Fahrten und den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Überdies führt der Gailfluss extremes Hochwasser und wird daher ersucht, den Aufenthalt auf beziehungsweise im Bereich der Dämme entlang des Gailflusses zu meiden", sagt Manfred Jost von der Bezirkshauptmannschaft Hermagor in einer Aussendung.

8.06 - 5,50 Meter: Drau stieg bis zu den Ufermauern

Lavamünd ist nicht überflutet worden. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Hannes Kienberger, Einsatzleiter der Feuerwehr Lavamünd. Keller wurden jedoch überflutet. Der Ort hat sich zum Glück drei Tage auf das Unwetter vorbereiten können: Die KFZ-Werkstätte und Tischlerei wurden zum Beispiel ausgeräumt, aber auch dort hat es zum Glück keine Überschwemmungen gegeben. Der Ort ist nach wie vor gesperrt: Die Durchfahrt durch Lavamünd ist von keiner Seite möglich. Keine Menschen sind zu sehen. Die Sandsäcke sind überall aufgebaut, die Kellerfenster nach wie vor verbarrikadiert. Die Durchflussmenge der Drau beträgt derzeit 1400 Kubikmeter pro Sekunde! Die Drau stieg bis zu den Ufermauern, schwappte aber nicht über. Die Drau hat in Lavamünd derzeit einen Pegelstand von 5,50 Metern. Normal sind 1,30 Meter!

7.54 - Fahrzeuge eingeschlossen

Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein rückte in der Unwetternacht im Bereich der Wurzenpassstraße aus: Eine Mure ging dort in der Nacht ab und schloss mehrere Fahrzeuge ein.

Die Freiwillige Feuerwehr Siebenbrünn-Riegersdorf im Einsatz Foto © FF Arnoldstein

7.44 - So hoch stieg die Drau in Lavamünd

Besorgniserregend hoch stieg die Drau am Dienstag in den Morgenstunden © Bachhiesl



In Lavamünd ist die Lage unter Kontrolle +

7.40 - Windspitzen bis zu 130 km/h am Loibl

Nach den schweren Unwettern in Unterbergen bei Ferlach von Sonntag, wurden in der Nacht auf Dienstag wieder Windspitzen von 130 km/h gemessen. "Diese kamen aber im Gegensatz zum Sonntag nicht ins Tal", sagt der Ferlacher Vizebürgermeister Christian Gamsler, der auch Katastrophenschutzreferent-Stellvertreter beim Land Kärnten ist. Im Tal wurden zwischen 70 und 80 km/h gemessen. Laut Gamsler ist das Bodental noch stromlos. Die B91 ist wieder offen.

7.36 - Osttirol noch immer nicht erreichbar

Nach wie vor ist der gesamte Bezirk Lienz nicht über den Landweg erreichbar. Bis dato keine Meldungen über Verletzte oder Vermisste.

7.26 - Lesachtal von der Außenwelt abgeschnitten

"Es war so laut, ein Wahnsinn", meldet Kleine Zeitung-Redakteurin Karina Hartweger, die selbst in Klebas im Lesachtal wohnt. Der Wind war so stark, der Lärm war ohrenbetäubend. Seit Montag um 17 Uhr haben sie keinen Strom mehr. "Zum Glück haben wir ein Radio mit Batteriebetrieb und ein Festnetztelefon", sagt die Redakteurin. Der Regen war so stark, dass er durch die neuen Fenster in das Haus gedrückt hatte. "Der Wind hat jetzt zum Glück aufgehört", sagt Hartweger. Derzeit tagt in der Gemeinde Lesachtal der Krisenstab.

Murenabgang im Lesachtal Foto © Hans Guggenberger

Lavamünd scheint mit einem blauen Auge davongekommen zu sein, derzeit drückt nur ein wenig Grundwasser nach oben. In Oberkärnten sinken die Pegel der Flüsse seit 5.30 Uhr wieder. "Der errichtete Schutzwall in Möllbrücke hat gehalten", sagt der Spittaler Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober. „Wir haben Schäden von kleineren Murenabgängen, Sturmschäden, kleinflächige Stromausfälle und Straßensperren, aber Gottseidank keine Personenschäden oder medizinische Notfälle“, berichtet der Bezirkshauptmann von Spittal, Klaus Brandner.

Rund um die Uhr waren Feuerwehrmänner und Soldaten in Möllbrücke im Einsatz Foto © Bezirksfeuerwehrkommando Spittal/Drau

Lesachtal und Osttirol abgeschnitten

Das Lesachtal ist von der Außenwelt nach wie vor komplett abgeschnitten. Muren blockieren alle Zufahrtsstraßen. Die Einsätze mussten während der Nacht ausgesetzt werden, es war einfach zu gefährlich. Gegen 0.20 Uhr am Dienstag musste auch die Wurzenpass-Straße (B109) nach einem Murenabgang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Der Bezirk Lienz war Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten, teilte das Land mit. Die Drau trat aber dennoch nicht über die Ufer.

Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste. "Wir haben die Nacht den Umständen entsprechend gut überstanden", sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Wettersituation habe indes begonnen, sich zu entspannen.

Nach wie vor waren 17 Osttiroler Gemeinden ohne Strom. An der Behebung wurde gearbeitet. Für den frühen Vormittag war die eine Einsatzbesprechung angesetzt.

Dammbruch im Gailtal

In Rattendorf im Bezirk Hermagor gab es kurz nach zwei Uhr Zivilschutzalarm, rund 15 Bewohner konnten nach einem Dammbruch gerade noch in Sicherheit gebracht werden. In Lavamünd ist das ganz große Hochwasser ausgeblieben, Pumparbeiten laufen.

Polizisten verletzt

Außerdem sind in den Bezirken Hermagor, Spittal, Villach und Klagenfurt-Land sowie Völkermarkt und Wolfsberg Sturmschäden zu beklagen. Die Böen hatten zum Teil mehr als 100 km/h.

Auf der Köttmannsdorfer Straße in Velden stürzte am Montag gegen 20.30 Uhr ein Baum am Abend auf einen Streifenwagen der Polizei und beschädigte diesen schwer. Die Beamten - eine 25-jährige Polizistin und ihr 58 Jahre alter Kollege - hatten wegen eines zuvor auf die Fahrbahn gefallenen Baumes angehalten und wollten ihr Fahrzeug gerade wenden. Beide wurden leicht verletzt.

Straßen im ganzen Land sind gesperrt, Zugstrecken unterbrochen, für Pendler mussten in Lienz Notbetten eingerichtet werden

Die Einsatzkräfte ersuchen die Bevölkerung um besondere Vorsicht!