Bezirkshauptmann Johannes Leitner ersucht die Bevölkerung in Ferlach, im Bodental und in Zell zwischen 18 und 24 Uhr zu Hause zu bleiben. Am Abend mussten die Feuerwehren im Raum Wörthersee zu Einsätzen ausrücken.

Im Rosental wurden Häuser abgedeckt © Kanatschnig

Noch ist der Sturm nicht ausgestanden. Aktuellste Prognosen kündigen für Montagnachmittag und Dienstag abermals Sturmspitzen von 100 bis 130 Kilometer pro Stunde an. In Ferlach bleiben bis Dienstag sämtliche Schulen geschlossen. Im Laufe des Tages wird noch entschieden, ob auch die Schulen in St. Margareten, Feistritz und Zell geschlossen bleiben.

Warnung des Bezirkshauptmanns

Eine konkrete Warnung für den Raum Ferlach, das Bodental und die Gemeinde Zell kommt vom Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land Johannes Leitner: "Wir ersuchen die Leute zwischen 18 und 24 Uhr ihre Häuser nicht zu verlassen.“ Zusätzlich warnt er davor, den abgesenkten Raum bei Stauseen zu begehen. Leitner: „Es liegen dort gefährliche Kriegsrelikte.“

Diese Schulen bleiben geschlossen Generelle Schulfreigabe in der Stadtgemeinde Ferlach (Pflicht- und Bundesschulen) sowie empfohlene Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen am Dienstag, 30. Oktober 2018. In Feistritz im Rosental und Zell-Pfarre können die Schulstandorte im Bedarfsfall und nach Entscheidung des jeweiligen Schulleiters am Dienstag, 30. Oktober 2018, geschlossen werden. Eine generelle Schulfreigabe für den gesamten Bezirk Klagenfurt-Land ist nicht vorgesehen.

Die Aufräumarbeiten laufen an

Im Bereich Ferlach laufen bereits erste Aufräumarbeiten. Im Zuge des Föhnsturmes waren am Sonntag 1400 Haushalte ohne Strom, bis Montagmorgen gelang es der Kelag den Großteil wieder an das Netz zu schließen. "Im Laufe des Vormittages wurden auch die restlichen 50 Haushalte wieder mit Strom versorgt", sagt Robert Schmaranz von der Kelag. Der Sturm hat auch die Wasserversorgung lahm gelegt. 3000 Haushalte waren am Sonntag ohne Wasser. "Auch die Wasserversorgung wurde inzwischen wiederhergestellt", sagt Schmaranz.

Schulen bleiben geschlossen

„Der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung, insbesondere von Kindern, haben angesichts der vorhergesagten Wetterverhältnisse oberste Priorität. Alle Bildungseinrichtungen werden seitens der Stadtgemeinde Ferlach auch informiert, einen entsprechenden Notbetrieb zu organisieren, damit die Betreuung von Kindern und Schülern in den Einrichtung, falls notwendig, für diesen Tag gegeben ist“, kündigte Landeshauptmann Peter Kaiser an. Nicht betroffen von der Maßnahme ist die HTBLVA Ferlach, die bis 5. November Herbstferien hat.

Alle Infos zum Sturm Die nächste Regenfront naht: Es drohen Muren und Überflutungen

Drau und Gail: Kampf gegen Hochwasser

Am Sonntag ging es rund

Am Sonntag rückten die Feuerwehren im Bezirk Klagenfurt-Land zu mehreren Sturmeinsätzen aus. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Rain war nach Mitternacht entlang der Loiblpassstraße (B91) im Einsatz. Gegen 5 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadtgemeinde Ferlach alarmiert. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land auf seiner Webseite schreibt, standen die Feuerwehren Ferlach, Kirschentheuer, Unterbergen, Ressnig und Glainach-Tratten im Einsatz. Die Rosental Straße (B85) ist im Bereich zwischen Görtschach und der Stadteinfahrt Ferlach durch umgestürzte Bäume verlegt. Im Stadtgebiet von Ferlach, sowie in der Ortschaft Unterbergen entstanden Schäden an Wohnhäusern und Wirtschaftsgebäuden. Um 06.12 Uhr wurde die FF Gotschuchen ebenfalls zu Sturmschäden alarmiert.

Über den gesamten Tag waren die Feuerwehren im Bezirk Klagenfurt-Land rund 120 Mal im Einsatz. 107 Einsatzadressen gab es alleine in der Stadtgemeinde Ferlach. 210 Kameradinnen und Kameraden waren am Sonntag im Einsatz. Neben den Feuerwehren standen Gemeindebedienstete, die Polizei, die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, die Straßenmeisterei Rosental sowie ein Bereitschaftsdienst des Roten Kreuzes im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental räumte umgestürzte Bäume weg, die auf Gemeindestraßen gefallen waren.

Montagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer wieder ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen.

Im Gemeindeamt in Ferlach tagte der Krisenstab. Alle Einsatzorganisationen waren vor Ort, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Warnungen zu beachten und die Häuser nicht zu verlassen.

Einsatz auf Südautobahn

Nach 20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren im Abschnitt Wörthersee alarmiert (Krumpendorf, Pörtschach, Moosburg, Bärndorf-Stallhofen, Töschling, Pritschitz, Techelsberg, Schiefling am See, Keutschach und Techelweg). Bäume sind auf Häuser sowie auf Landes- und Bundesstraßen gefallen. Die Südautobahn (A2) war im Bereich Pörtschach von Bäumen verlegt worden.