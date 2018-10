Die Polizei fand am Montag eine 31-jährige Klagenfurterin tot in ihrer Wohnung. Wie die Obduktion bestätigt, starb die Frau einen Drogentod.

© APA/Fohringer

Am Montag wurde eine 31-Jährige tot in ihrer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden. Aufgrund mehrere aufgefundener Suchtgiftutensilien wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Obduktion des Leichnams angeordnet. Diese ergab Todesursache infolge Suchtmittelintoxikation. Weitere Ermittlungen werden derzeit durchgeführt.