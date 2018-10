Kleine Zeitung +

Klagenfurt Nach Unfällen: Polizei erwischte zwei Alko-Lenker

Am Sonntagabend kollidierten in Klagenfurt zwei Pkw. Ein Lenker war auf der falschen Straßenseite unterwegs. Er war alkoholisiert. Zwei Personen wurden verletzt. In der Nacht fuhr ein Alko-Lenker in den Straßengraben.