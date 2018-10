Straßensperren und Stromausfälle in den Bezirken Klagenfurt-Land sowie im Gail- und Lesachtal. Feuerwehr bittet Bevölkerung, zu Hause zu bleiben!

Unwetter-Warnung in Kärnten

In Unterbergen deckte der Sturm das Dach eines Wirtschaftsgebäudes ab © FF Unterbergen

Die angekündigte Schlechtwetterfront ist eingetroffen - mit den befürchteten Folgen: In der Nacht zum Sonntag fegte ein Sturm mit bis zu 130 km/h über die Karawanken, betroffen war vor allem der Raum Ferlach.

Nach Mitternacht mussten die ersten Feuerwehren wegen Sturmschäden entlang der Loiblpass-Straße (B91) sowie im Stadtgebiet von Ferlach ausrücken. Umgestürzte Bäume verlegten Straßen und beschädigten mehr als 15 Häuser. In Unterbergen und Unterloibl deckte der Sturm das Dach eines Wirtschaftsgebäudes ab. Die Loiblpass-Straße zwischen Kirschentheuer und Unterloibl ist deshalb derzeit gesperrt.

Feuerwehreinsätze wegen des Sturms laufen auch im Rosental sowie am Seeberg- und dem Paulitschsattel bei Bad Eisenkappel. Mehr als 1000 Haushalte sind ohne Strom, weil Bäume Leitungen beschädigt haben. Die Wasserversorgung ist teilweise ebenfalls beeinträchtigt.

Kärnten: Feuerwehren im Unwettereinsatz In der Nacht auf Sonntag ist die angekündigte Schlechtwetterfront in Kärnten angekommen. In Unterbergen deckte der Sturm das Dach eines Wirtschaftsgebäudes ab. FF Unterbergen FF Unterbergen FF Unterbergen Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land Durch den Sturm wurden weitere Dächer beschädigt. Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land Immer wieder brechen Äste oder es stürzen ganze Bäume um. Die Feuerwehren bitten daher um Vorsicht! Nach Möglichkeit Walddurchfahrten meiden! FF Köttmannsdorf Hier beispielsweise ein Baum auf der Göltschacher Landesstraße zwischen der Abzweigung Radsberg und Stemeritsch. FF Ebenthal Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land 1/11

Warnung

Die Feuerwehr ersucht die Bevölkerung, vor allem im Raum Ferlach, zu Hause zu bleiben und ersucht generell um Vorsicht: "Die Wetterwarnungen zeigen, dass der Wind heute den ganzen Tag stürmisch bleibt. Bitte nach Möglichkeit Walddurchfahrten meiden und besondere Vorsicht walten lassen!"

Krisenstab eingerichtet

Im Rüsthaus der Feuerwehr Ferlach wurde ein Krisenstab eingerichtet, welcher die eingehenden Schadensmeldungen abarbeitet und damit die Arbeit der Disponenten in der Landesalarm- und Warnzentrale entlastet. Neben den Sturmschäden im Rosental werden erste Feuerwehreinsätze auch aus dem Bezirk Völkermarkt gemeldet. So wird der Hochwasserschutz im Raum Lavamünd weiter verstärkt. Die Feuerwehren Miklauzhof und Peratschitzen mussten zur Beseitigung von umgestürzten Bäumen ausrücken.

Murenabgänge

Wegen eines Murenabgangs ist außerdem die Gailtal-Straße (B111) zwischen St. Jakob im Lesachtal und Strajach gesperrt. Ausweichen kann man nur großräumig über Lienz. Der Plöckenpass ist ebenfalls wegen eines Murenabgangs zwischen Mauthen und der Staatsgrenze blockiert.

In Kötschach-Mauthen steht die Feuerwehr auch wegen Überflutungen im Einsatz.