Drei Rettungskräfte wollten einem Mann nur helfen, der auf einer Parkbank in Klagenfurt lag. Doch er und seine Begleiterin attackierten die Sanitäter so stark, dass sie ins Rettungsauto flüchten mussten.

© Klz/Rehfeld

Am Freitag gegen 20.15 Uhr wurde die Rettung zum Walther-von-der-Vogelweide-Platz gerufen, weil dort ein Mann auf einer Parkbank liegen soll. Dort eingetroffen, wurden die drei Rettungskräfte von einem 38-jährigen Mann und seiner 19-jährigen Begleiterin so stark attackiert, dass sie sich im Rettungsfahrzeug in Sicherheit bringen mussten.