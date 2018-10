Facebook

Agentur-Chef Philip Smuck © Markus Traussnig

Wie fühlt es sich als Platzhirsch in der Kärntner Agentur-Szene?

PHILIPP SMUK: Ambivalent. In Kärnten, das getraue ich mich zu sagen, sind wir unter den drei besten Agenturen, in Wien, wo wir auch ein Büro haben, sind wir die Jungen, die es immer wieder schaffen oben mitzuspielen. Da wie dort freuen wir uns aber, wenn es einen Preis gibt, denn er ist die Bestätigung der Arbeit.



Dauerhaft nach Wien zu übersiedeln ist kein Thema?

Wir verfolgen eine andere Strategie. Wir wollen uns nicht einem großen Agentur-Netzwerk anschließen, sondern ein österreichisches Netzwerk schaffen. In nächster Zeit werden wir uns mit einer Agentur in Schladming zusammen tun, dann decken wir auch Salzburg und Graz ab. Und das ist auch unsere Stärke: Unsere Kunden verkaufen nicht nur im ersten Bezirk in Wien, sondern auch am Land, wir verstehen die Lebenswelt und die Probleme in den Bundesländern. Gleichzeitig sind wir in der Kreation und im Projektmanagement auf Wiener-Level, das ist unser Vorteil. Außerdem: Wenn die Koralmbahn eröffnet ist und es selbstfahrende Autos gibt, ist es egal, wo man sitzt.

