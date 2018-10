Facebook

© Klz/Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 21 Uhr wollte eine stark betrunkene Frau in ein Taxi am Neuen Platz in Klagenfurt steigen. Sie hatte allerdings nur vier Euro mit. Der Taxifahrer weigerte sich, die Frau mitzunehmen. Daraufhin beschimpfte die Frau ihn wüst und lautstark.

Die Betrunkene ging weg, kam aber kurz darauf mit Verstärkung zurück. Ihr Begleiter, ein unbekannter Schwarzafrikaner, schlug wortlos mehrmals mit der Faust auf den am Taxifahrer ein. Dem Mann wurden dabei zwei Zähen ausgeschlagen und weitere gelockert. Der Schläger flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Personenbeschreibung

Die betrunkene Frau ist Inländerin, zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat eine schmale Statur und schwarze lange Haare. Sie trug eine Sonnenbrille, bunte Leggings und war mit einem Fahrrad unterwegs, auf dem einige Plastiksäcke hingen.

Der Schläger ist männlich, ein Schwarzafrikaner, zwischen 23 und 27 Jahre alt, ca. 170 bis 175 groß, sportliche Figur, Barträger (Kinn und Backen) und trug ein rotes Stirnband.