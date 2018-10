Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Wetter

Die Aussichten für den Samstag: Es bahnt sich ein markanter Wetterwechsel an. Lange hat das sehr milde Hochdruckwetter im heurigen Jahr angedauert, doch geht dieses nun zu Ende. Es gilt Abschied zu nehmen vom außergewöhnlich milden und trockenen Wetter im Herbst. "Schließlich haben wir bereits das letzte Oktoberdrittel und eine Anpassung der Wetterlage an das zu dieser Jahreszeit Normale ist wirklich längst überfällig", freut sich der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Es entwickelt sich eine spannende Wetterlage: Kalte Luft stößt von Skandinavien aus südwärts bis ins westliche Mittelmeer vor. Dort bildet sich über dem warmen Wasser ein Tiefdruckgebiet, welches viel Feuchtigkeit in Form von Regenwolken zu uns lenkt. Der Regen dürfte örtlich auch schon ergiebig ausfallen. Am meisten und am stärksten regnet es im Dreiländereck.

Tipp des Tages

In Keutschach dreht sich wieder alles um die Rübe: Die Pyramidenkogel-Gemeinde mit der Rübe im Wappen lädt am Wochenende zum 3. Rübenfest. Schauplatz ist das Areal rund um das Schloss, Stammsitz der Herren von Keutschach und jetziges Gemeindeamt. Zwei Tage lang gibt es zahlreiche musikalische und tänzerische Auftritte, ein buntes Kinderprogramm und kulinarische Höhepunkte. Außerdem gibt es insgesamt 26 Verkaufsstände für Produkte aller Art, ein Schauschmiedemuseum, handgefertigte Töpferware aus dem Seental Keutschach und einen Kurzvortrag über den Wert der verschiedenen Rübengewächse von Helmut Zwander. Ein beheiztes Zelt steht auch zur Verfügung.

Fest Keutschach. Schlossareal. 27. und 28. Oktober, ab 10.30 Uhr. Tel. (04273) 245 00