Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund um den Neuen Platz wird intensiv gearbeitet © Cik

Rund um den Klagenfurter Neuen Platz wird intensiv an der neuen Begegnungszone gearbeitet. Während die Baustellen in der Pernhartgasse und Karfreitstraße am Montag abgeschlossen werden, steht ab diesem Zeitpunkt die Sperre der Burggasse an. "Vermutlich am Dienstag beginnen die Pflasterungsarbeiten in der Burggasse", kündigt Verkehrsreferent Christian Scheider (FPÖ) an.