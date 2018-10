Öl- und Essig-Boutique zieht in die Fußgängerzone

Seit zehn Jahren gibt es in Klagenfurt das Geschäft "Vom Fass". Zum Jubiläum zieht man an einen neuen Standort.

Ein Blick in das neue Geschäft in der Wiener Gasse © KK

Es ist eine Institution für Feinschmecker und Selberkocher: das Geschäft "Vom Fass" am Klagenfurter Heuplatz. Nach zehn Jahren zieht man nun in die Wiener Gasse 6 in der Fußgängerzone. "Das Geschäft ist zwar neu, aber man wird weiterhin sehen, probieren und genießen können", kündigt Claudia Hollauf an. Die Essigspezialitäten kommen übrigens aus der eigenen Manufaktur. Neben feinen Ölen hat man mittlerweile auch Whiskeys und außergewöhnliche Spirituosen im Sotriment. Die offizielle Eröffnung wird am 27. Oktober gefeiert.