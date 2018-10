Unbekannte Täter durchwühlten in der Nacht auf Donnerstag in Klagenfurt ein Firmengebäude. Aus einem Wohnhaus wurde eine Geldkasette gestohlen.

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstg in Klagenfurt gewaltsam ein Fenster und eine Türe eines Firmengebäudes ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, brachen einen Kaffeeautomat auf und stahlen daraus das Bargeld. Ferner stahlen sie ein im Büro abgelegtes Handy der Marke Samsung. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.